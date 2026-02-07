Auxerre-Paris FC domenica 08 febbraio 2026 ore 17 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati

L’Auxerre di Pelissier affronta il Paris FC domenica alle 17:15 in una partita fondamentale per la salvezza. La squadra francese, che fatica a risalire dalla zona retrocessione, vede in questa sfida un’ultima chance per cercare di uscire dai guai e conquistare punti importanti. La tensione è alta e ogni risultato può fare la differenza per il futuro del club.

L’Auxerre di Pelissier con grande fatica cerca di tirarsi fuori dalla zona retrocessione e in quest’ottica la sfida contro il Paris FC è una sorta di ultima spiaggia per agguantare la salvezza diretta. I Diplomats nonostante il calendario complicato hanno lottato e dato battaglia ovunque cedendo di misura sia al Lens che al PSG e trovando un punto d’oro a Tolosa. Manca. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Approfondimenti su Auxerre ParisFC

Domenica 8 febbraio alle 17:15 l’Auxerre affronta il Paris FC in una partita cruciale.

Questa domenica alle 17:15 il Tolosa affronta in casa l’Auxerre, che si trova all’ultimo posto in classifica.

Ultime notizie su Auxerre ParisFC

Argomenti discussi: Auxerre - Paris FC; Immobile: Paris FC? Squadra che vuole crescere rapidamente. Qui per segnare; Auxerre v Paris FC: survival fight meets mid-table push; Brignone dice sì, domenica in discesa ci sarà. Goggia: Mi manca solo un 20%.

