Auxerre-Paris FC domenica 08 febbraio 2026 ore 17 | 15 | formazioni quote pronostici

Domenica 8 febbraio alle 17:15 l’Auxerre affronta il Paris FC in una partita cruciale. L’Auxerre di Pelissier cerca disperatamente di uscire dalla zona retrocessione, e questa sfida potrebbe essere decisiva per la salvezza diretta. Una vittoria potrebbe cambiare tutto, ma il percorso resta difficile.

L’Auxerre di Pelissier con grande fatica cerca di tirarsi fuori dalla zona retrocessione e in quest’ottica la sfida contro il Paris FC è una sorta di ultima spiaggia per agguantare la salvezza diretta. I Diplomats nonostante il calendario complicato hanno lottato e dato battaglia ovunque cedendo di misura sia al Lens che al PSG e trovando un punto d’oro a Tolosa. Manca. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

