Autostrade le chiusure della settimana

Questa settimana, alcune tratte autostradali saranno chiuse per lavori di manutenzione. Dalle 22 di martedì 10 febbraio alle 5,30 di mercoledì 11 febbraio, e di nuovo dalle 22 di giovedì 12 alle 5,30 di venerdì 13 febbraio, il tratto tra l’allacciamento A7 Serravalle-Genova e Genova Pra’, verso Savona, resterà chiuso. Gli automobilisti devono pianificare in anticipo gli spostamenti e cercare percorsi alternativi.

Dalle 22 di martedì 10 febbraio alle 5,30 di mercoledì 11 febbraio e dalle 22.00 di giovedì 12 febbraio alle 5,30 di venerdì 13 febbraio sarà chiuso il tratto autostradale compreso tra l'allacciamento A7 Serravalle-Genova e Genova Pra', verso Savona, per consentire lavori di manutenzione dei.

