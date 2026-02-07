Auditel gli ascolti tv della Cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano – Cortina 2026 del 6 febbraio

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 si è svolta ieri sera in diretta su Rai 1, attirando l’attenzione di tanti italiani. Gli ascolti tv sono stati al centro dell’attenzione, con numeri che hanno fatto discutere. La presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella ha aggiunto un tocco di ufficialità all’evento, trasmesso in prima serata. I dati Auditel mostrano come gli italiani abbiano seguito con interesse la manifestazione, anche se la platea si è leggermente ridotta rispetto ad altre grandi occasioni

Auditel Cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano – Cortina 2026. Boom di ascolti per la Cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 che nella serata di ieri, venerdì 6 febbraio, in onda su Rai1 ha interessato ben 9.272.000 di telespettatori con uno share del 46.

Venerdì sera gli ascolti tv si sono divisi tra la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali a Milano e Cortina e il talent “Io sono Farah”.

Domani le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 continuano con due appuntamenti principali.

