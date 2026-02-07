Atp Buenos Aires Musetti ko | un altro italiano dà forfait

L’Atp di Buenos Aires perde un altro italiano: anche Musetti ha dato forfait. La partecipazione degli azzurri sulla terra battuta si riduce ancora, lasciando molti tifosi del tennis italiano delusi. La gara si presenta più povera di rappresentanti italiani rispetto alle previsioni iniziali.

L'Atp 250 di Buenos Aires vede meno italiani impegnati rispetto a quanto previsto: un altro campione azzurro non ci sarà oltre a Musetti Il tennista in top10 mondiale dovrà osservare un mese di stop e, nonostante si fosse iscritto a Buenos Aires, non potrà partecipare all'Atp 250. Ma non è l'unico italiano che non volerà in Argentina rispetto a quanto previsto in un primo momento.

