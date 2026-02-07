Atletico Madrid-Real Betis domenica 08 febbraio 2026 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Colchoneros ancora vittoriosi?

L’Atletico Madrid torna in campo domenica pomeriggio contro il Real Betis, pochi giorni dopo aver eliminato i biancoverdi dalla Copa del Rey con una vittoria netta. I madrileni cercano di confermare il buon momento, guidati ancora una volta da Lookman, che ha segnato e assistito nella sfida precedente. La partita si gioca alle 18:30, e gli occhi sono puntati su come i Colchoneros affronteranno questa nuova sfida in casa.

Atletico Madrid e Real Betis si troveranno di nuovo di fronte, pochi giorni dopo la sfida che ha decretato il passaggio dei Colchoneros alle semifinali di Copa del Rey: una vittoria roboante per i madrileni, che hanno subito messo in mostra un Lookman brillantissimo, protagonista di gol e assist. I Verdiblancos hanno ceduto di schianto.

