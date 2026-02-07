Atletica Battocletti nella storia | settimo record italiano a Madrid

Nadia Battocletti ha fatto ancora parlare di sé al Meeting di Madrid. La giovane atleta italiana ha stabilito il suo settimo record nazionale, dimostrando di essere in gran forma. Anche questa volta, però, non è riuscita a portare a casa la vittoria. La sua energia e il suo talento continuano a lasciare il segno sulla scena internazionale.

Il cuore, le gambe, il talento. Nadia Battocletti è una delle atlete che negli ultimi anni ha fatto emozionare di più gli italiani, e si è tolta un’altra enorme soddisfazione. Ma andiamo per gradi. La trentina era impegna al Meeting di Madrid, tappa del World Indoor Tour (livello gold) e anche al coperto non ha deluso, nonostante alla fine sia sfumata la vittoria da sotto il naso. Importa il giusto, dato che Battocletti ha corso in 4:03.59, stesso tempo di Marta Zenoni a Lussemburgo. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

Questa sera, nella quarta tappa del World Indoor Tour a Madrid, Battocletti ha eguagliato il record italiano nei 3000 metri.

A Madrid si è conclusa la tappa del World Indoor Tour, il massimo circuito internazionale di atletica indoor.

