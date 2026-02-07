Questa domenica alle 16:15 si gioca Athletic Bilbao contro Levante, in una partita che può dare indicazioni sulla corsa ai tre punti. L’Athletic ha appena raggiunto le semifinali di Copa del Rey, vincendo a Mestalla all’ultimo minuto, un risultato che dà morale alla squadra. Ora cerca di confermarsi in campionato dopo una stagione fatta di alti e bassi. I Leones sperano di segnare almeno due gol, ma il Levante non vuole mollare facilmente.

L’Athletic Bilbao sta vivendo una stagione con molte delusioni e pochi picchi ma mercoledì notte ha centrato un risultato molto importante: ha violato Mestalla proprio nel finale e si è guadagnato l’accesso alle semifinali di Copa del rey. Per i baschi la coppa nazionale rappresenta un’occasione importantissima per nobilitare una stagione che altrimenti potrebbe scivolare. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Athletic Bilbao-Levante (domenica 08 febbraio 2026 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. Vittoria con almeno un paio di gol per i Leones?

