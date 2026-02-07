Atalanta missione Cremonese | Kolasinac e Pasalic favoriti per un posto dal 1’
Questa mattina l’Atalanta ha ripreso gli allenamenti in vista della partita di lunedì contro la Cremonese. Dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Juventus, i nerazzurri si preparano per una sfida importante a Bergamo. Tra i possibili titolari, Kolasinac e Pasalic sono in vantaggio per un posto dal primo minuto. L’allenatore deve decidere se puntare sulla continuità o fare qualche cambio in vista del match.
CALCIO. Dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Juventus, venerdì 6 febbraio i nerazzurri hanno ripreso gli allenamenti in vista della gara di lunedì 9 (18,30) a Bergamo con i grigiorossi. Fuori per squalifica Ahanor e de Roon. Missione Cremonese al via. Archiviati la vittoria in Coppa Italia contro la Juventus e il successivo giorno di riposo, sabato 7 febbraio l’Atalanta ha ripreso la preparazione in vista della gara contro la Cremonese, lunedì 9 (alle 18,30) alla New Balance Arena. Contro i grigiorossi non ci saranno Ahanor e de Roon, entrambi squalificati per un turno. In difesa potrebbe ritrovare una maglia da titolare Kolasinac, favorito nel ballottaggio con Kossounou (con eventuale trasloco di Scalvini sul centrosinistra), mentre in mediana Pasalic e Musah si giocano un posto col croato favorito. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
