Asti 20enne confessa l' omicidio di Zoe Trinchero | ora è in carcere | L' aggressione di una lite

Un ragazzo di 20 anni, Alex Manna, è stato fermato dai carabinieri per l'omicidio di Zoe Trinchero, la 17enne trovata morta in un canale a Nizza Monferrato (Asti) nella tarda serata di venerdì 6 febbraio. Il giovane è stato ascoltato a lungo dagli investigatori e, davanti al pubblico ministero, ha confessato. Ora è in carcere ad Alessandria. Secondo quanto emerso, il 20enne ha spiegato di aver preso a pugni la vittima e di averla gettata nel corso d'acqua dopo un approccio rifiutato. Il reo confesso avrebbe inoltre tentato un depistaggio, sostenendo che ad aggredire la giovane sarebbe stata una persona di colore, noto per problemi psichiatrici. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Gli amici di Zoe Trinchero, uccisa a 17 anni: "Voleva fare la psicologa per aiutare gli altri". Fermato un ventenne, ha confessato. L'ha aggredita dopo un approccio rifiutato. #ANSA x.com

Si chiamava Zoe Trinchero la 17enne trovata morta a Nizza Monferrato. La ragazza aveva iniziato a dicembre a lavorare in un bar della stazione e a breve avrebbe visto il suo contratto trasformarsi in un accordo di lavoro a tempo indeterminato facebook