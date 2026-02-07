Asti 20enne confessa l' omicidio di Zoe Trinchero | ora è in carcere | L' aggressione di una lite

Asti, un ragazzo di 20 anni, ha confessato di aver ucciso Zoe Trinchero, una ragazza di 17 anni. Dopo una lite, Alex Manna le ha preso a pugni e poi l’ha spinta in un canale. La vittima aveva rifiutato un suo tentativo di approccio poco prima dell’aggressione. Ora Manna si trova in carcere, accusato di omicidio.

Un ragazzo di 20 anni, Alex Manna, è stato fermato dai carabinieri per l'omicidio di Zoe Trinchero, la 17enne trovata morta in un canale a Nizza Monferrato (Asti) nella tarda serata di venerdì 6 febbraio. Il giovane è stato ascoltato a lungo dagli investigatori e, davanti al pubblico ministero, ha confessato. Ora è in carcere ad Alessandria. Secondo quanto emerso, il 20enne ha spiegato di aver preso a pugni la vittima e di averla gettata nel corso d'acqua dopo un approccio rifiutato. Il reo confesso avrebbe inoltre tentato un depistaggio, sostenendo che ad aggredire la giovane sarebbe stata una persona di colore, noto per problemi psichiatrici. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

