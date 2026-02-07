Assunzioni difficili Pmi e artigianato a caccia di competenze

Da ilfoglio.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2025, le piccole e medie imprese e gli artigiani continuano a cercare manodopera qualificata. La difficoltà di trovare lavoratori resta un problema forte, anche se si avvertono alcuni segnali di miglioramento. La carenza di competenze rende più difficile mantenere attivi i settori più tradizionali del nostro sistema produttivo.

Che cosa sarebbe l'arte senza l'artigianato che l'accompagna? In morte di Gino Gallotti Nel 2025 la difficoltà di reperimento della manodopera resta uno dei principali nodi per il sistema produttivo italiano, pur mostrando segnali di lieve attenuazione. E’ quanto emerge dall’analisi di Confartigianato, che fotografa un fenomeno ancora ampio: il 47 per cento delle assunzioni previste dalle imprese italiane risulta di difficile copertura, pari a 2.727.340 lavoratori. Un dato in calo di 0,8 punti percentuali rispetto al 2024, dopo sette anni di crescita quasi ininterrotta del mismatch tra domanda e offerta di lavoro. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

assunzioni difficili pmi e artigianato a caccia di competenze

© Ilfoglio.it - Assunzioni difficili. Pmi e artigianato a caccia di competenze

Approfondimenti su Pmi Artigianato

Artigianato, Fidanza (Fdi-Ecr): "Difendere pmi da concorrenza sleale"

Manifattura e artigianato, assunzioni in 4400 imprese: Servono operai specializzati

In un contesto economico complesso, il settore manifatturiero italiano mostra segnali di ripresa attraverso nuove assunzioni.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Pmi Artigianato

assunzioni difficili pmi eBonus assunzioni ZES Unica: recupero 650 euro al mese per ogni disoccupatoSbloccata la domanda per recuperare l'esonero contributivo sulle assunzioni di disoccupati nelle piccole imprese della ZES unica Sud, da settembre 2024 al 31 dicembre 2025. msn.com

Bonus Assunzioni: incentivi in vigore e novità nel 2026Nuovo incentivo alle assunzioni 2026 in linea con quelli in vigore nel 2025, che però non vengono prorogati con le attuali caratteristiche. Prevista anche una misura destinata alle lavoratrici ... pmi.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.