Assunzioni difficili Pmi e artigianato a caccia di competenze
Nel 2025, le piccole e medie imprese e gli artigiani continuano a cercare manodopera qualificata. La difficoltà di trovare lavoratori resta un problema forte, anche se si avvertono alcuni segnali di miglioramento. La carenza di competenze rende più difficile mantenere attivi i settori più tradizionali del nostro sistema produttivo.
Che cosa sarebbe l'arte senza l'artigianato che l'accompagna? In morte di Gino Gallotti Nel 2025 la difficoltà di reperimento della manodopera resta uno dei principali nodi per il sistema produttivo italiano, pur mostrando segnali di lieve attenuazione. E’ quanto emerge dall’analisi di Confartigianato, che fotografa un fenomeno ancora ampio: il 47 per cento delle assunzioni previste dalle imprese italiane risulta di difficile copertura, pari a 2.727.340 lavoratori. Un dato in calo di 0,8 punti percentuali rispetto al 2024, dopo sette anni di crescita quasi ininterrotta del mismatch tra domanda e offerta di lavoro. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
