Assalto con la ruspa ad un bancomat del Ragusano

Questa notte, dei ladri hanno usato una ruspa per svaligiare un bancomat a Giarratana. Intorno alle 3, hanno fatto irruzione in corso XX Settembre e hanno distrutto lo sportello con una benna. Il colpo è riuscito, ma non si conosce ancora l’ammontare del bottino. Sul posto sono arrivati i carabinieri per i rilievi.

Colpo con bottino alla Banca Agricola popolare di Sicilia di Giarratana, nel Ragusano. Nel cuore della notte, in corso XX settembre, i malviventi hanno estirpato lo sportello bancomat aiutandosi con una ruspa sulla quale era montata una benna. Avrebbero poi caricato lo sportello su un altro mezzo per darsi alla fuga. Sul posto i carabinieri di Ragusa. Lo sportello automatico viene utilizzato anche come cassa automatica per il versamento di contanti.

