Edoardo Cosenza, assessore alle infrastrutture di Napoli, ha parlato della riqualificazione dello stadio Maradona, paragonandolo al Parco dei Principi di Parigi. Ha detto che attendono l’intervento di De Laurentiis per migliorare l’impianto di Fuorigrotta. Le sue parole sono arrivate durante un’intervista, in cui ha spiegato che i lavori sono in fase di definizione e che presto ci saranno novità. La speranza è di rendere lo stadio più moderno e funzionale, senza perdere il suo carattere storico.

Edoardo Cosenza, assessore alle infrastrutture, mobilità e protezione civile del Comune di Napoli, è intervenuto a Stile TV per parlare del progetto di riqualificazione dello stadio Diego Armando Maradona. “Ieri c’è stata una presentazione intermedia voluta dalla FIGC e dalla Uefa che sta facendo il giro delle città candidate ad ospitare gli Europei. Si è trattato di una visita telematica perché vogliono un resoconto anche scritto dello stato, vogliono essere sicuri che chi si è candidato sta seguendo il crono programma che deve portare al progetto approvato entro luglio di quest’anno. Abbiamo presentato quindi lo stato del progetto ad oggi e siamo partiti dall’interno, dal catino che è quello più vicino al problema calcio vero. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Ass. Cosenza: “Il Maradona come il Parco dei Principi, attendiamo De Laurentiis”

Approfondimenti su Cosenza Il Maradona

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Cosenza Il Maradona

Argomenti discussi: Stadio Maradona: L'assessore Cosenza garantisce che tutti i posti avranno buona visibilità; Stadio Maradona, l'ass. Cosenza: Aumenteremo la capienza di 10mila posti! Soluzione per lavorare durante le partite, De Laurentiis è informato. Incontreremo la UEFA venerdì; COMUNE DI NAPOLI - Ass. Cosenza: Il Maradona sarà come il Parco dei Principi, le modifiche verranno fatte a prescindere dall’Europeo, De Laurentiis può entrare nella discussione quando vuole; Restyling Maradona, Ass. Cosenza: Pronto nel 2031, in estate iniziano i lavori per il terzo anello.

Il Maradona sarà identico al Parco dei Principi di Parigi. L'annuncio dell'ass. CosenzaL'assessore alle infrastrutture del Comune di Napoli, Edoardo Cosenza, attraverso l'intervista che ha rilasciato ai microfoni di Stile TV, nel corso della trasmissione Salite sulla giostra, ha parla ... msn.com

Euro 2032, lavori al Maradona: dove giocherà il Napoli? La decisioneAssessore, progetto di sistemazione con nuovo primo anello a ridosso del campo allo stadio di Napoli in vista degli Europei ... msn.com

COMUNE DI NAPOLI - Ass. Cosenza: "Il Maradona sarà come il Parco dei Principi, il progetto sarà pronto a luglio, De Laurentiis può entrare nella discussione quando vuole" ift.tt/RhUW1n3 x.com

Stadio #Maradona, l'assessore #Cosenza: "Progetto presentato alla #Figc. Su #DeLaurentiis..." facebook