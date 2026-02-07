Un medico di Brindisi è stato citato in giudizio dopo aver rimosso il surrene sbagliato durante un’operazione in sala operatoria. Si tratta dell’ennesimo episodio che mette in discussione la sicurezza negli ospedali italiani. La vittima si è accorta dell’errore solo dopo l’intervento e ora si aspetta giustizia.

Arriva da Brindisi un altro caso che necessita di attenzioni per quanto concerne gli errori medici negli ospedali italiani. Tutto inizia nel 2023 a Brindisi, dove un paziente si è sottoposto a un intervento per l’asportazione di una ghiandola surrenale in conseguenza di un tumore. L’intervento è stato effettuato in laparoscopia, quindi con tecnica non invasiva ma il problema nasce nel momento in cui è stata asportata la ghiandola sbagliata, quella sinistra che era sana invece di quella destra. Il paziente a quel punto ha presentato regolare denuncia, perché ha subito un danno grave nel corso dell’intervento e la procura di Brindisi, dopo le opportune verifiche, ha deciso per la citazione in giudizio del medico che ha eseguito fisicamente l’intervento: l’udienza è già stata fissata per il prossimo 5 novembre 2026, quando si dovrà far luce su quanto accaduto in sala operatoria. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Asportano il surrene sbagliato in sala operatoria: medico citato in giudizio

Approfondimenti su Brindisi Ospedale

Nel settembre 2023, a Brindisi, una donna si è sottoposta a un intervento al surrene sinistro per rimuovere una massa tumorale.

Will Smith è stato citato in giudizio dal violinista Brian King Joseph, partecipante al suo 'Based on a True Story: 2025 Tour'.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Brindisi Ospedale

Argomenti discussi: Per errore venne asportato il surrene sano: citazione a giudizio per un chirurgo.

MALASANITÀ A BRINDISI: ASPORTATO IL SURRENE SBAGLIATO PER UN REFUSO NEL REFERTO Nel settembre 2023 una donna è stata sottoposta a un intervento di surrenectomia in laparoscopia all’ospedale “Perrino” di Brindisi per l’asportazione di un facebook

Per errore venne asportato il surrene sano: citazione a giudizio per un chirurgo ift.tt/OZ1mM6C ift.tt/E4Q2KPt x.com