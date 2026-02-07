Aspettando Çalhanoglu Inter Chivu ruota ancora

L’Inter si prepara ad accogliere nuovamente Çalhanoglu, che sta recuperando dall’infortunio e potrebbe tornare in campo presto. Nel frattempo, Chivu continua a ruotare la squadra, provando diverse soluzioni per trovare la formula vincente. La squadra nerazzurra non si è mai allontanata dalla stagione, nonostante le assenze e le difficoltà.

L’ Inter sta ritrovando lentamente i suoi big, eppure la notizia è che non ha mai smesso di essere pienamente dentro la stagione. Dentro a tutto, su tutti i fronti. È una corsa che si regge su un equilibrio delicato: recuperi programmati, minuti pesati, e nel frattempo una squadra che ha imparato a camminare anche senza alcune colonne. A Reggio Emilia, domani alle 18, questa gestione continua: rotazioni, con l’idea di cambiare pelle senza perdere sostanza. "Loro rientreranno appena dopo il Sassuolo da quello che so io", dice Chivu su Barella e Çalhanoglu. Ed è una frase che fotografa la strategia: niente forzature, niente ansia da calendario. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

