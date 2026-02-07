Asl Roma 3 avviato nuovo percorso per il telemonitoraggio della fibrillazione atriale

La ASL Roma 3 ha avviato un nuovo sistema di telemonitoraggio per i pazienti con fibrillazione atriale che devono sottoporsi a cardioversione elettrica. Il percorso, di livello 1, mira a monitorare da vicino i pazienti durante il trattamento, migliorando la gestione e la sicurezza. L’unità di cardiologia del Presidio di Ostia si occupa di seguire i pazienti attraverso questa procedura innovativa, che permette di controllare i parametri a distanza, evitando visite frequenti in ospedale. L’obiettivo è rendere più semplice e più sicuro il percorso

Ostia, 7 febbraio 2026 – La ASL Roma 3 ha attivato un nuovo percorso di telemonitoraggio di livello 1 dedicato ai pazienti affetti da fibrillazione atriale candidati a cardioversione elettrica, seguiti dalla UOC Cardiologia del Presidio Ospedaliero G.B. Grassi. Il servizio è attivo dal 21 gennaio e ha già arruolato 12 pazienti. La fibrillazione atriale è una delle aritmie cardiache più frequenti e uno dei trattamenti a disposizione è la cardioversione elettrica. Il nuovo percorso introduce una modalità strutturata e standardizzata di monitoraggio a distanza del ritmo cardiaco, che affianca le visite tradizionali e rende il follow-up più semplice e tempestivo.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Il tecnico della Lazio, Sarri, si è sottoposto con successo a un intervento di ablazione transcatetere al cuore al Policlinico Tor Vergata di Roma, a causa di una fibrillazione atriale.

