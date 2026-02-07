ascolti tv ottimi ascolti per le olimpiadi che fanno crollare la ruota della fortuna

Le Olimpiadi di Pechino hanno fatto il botto in prima serata. La cerimonia di apertura ha attirato oltre 9 milioni di italiani, battendo nettamente La Ruota della Fortuna, che ha registrato un calo di ascolti. La gara tra le due trasmissioni è stata evidente e subito visibile sui dati di ascolto.

I dati degli ascolti tv del 6 febbraio mostrano i trionfanti ascolti delle Olimpiadi: la cerimonia di apertura è stata vista da più di 9 milioni di telespettatori Gli ascolti tv del 6 febbraio assegnano la vittoria alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina, bene però Io sono Farah che mantiene gli stessi ascolti. In access La Ruota crolla contro tutta la parte iniziale della cerimonia. In access La Ruota della Fortuna ha realizzato 4.384.000 spettatori pari al 19.9% di share. Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Venerdì sera gli ascolti tv si sono divisi tra la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali a Milano e Cortina e il talent “Io sono Farah”.

