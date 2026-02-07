Ascolti TV 7 Febbraio 2026 | i dati Auditel della prima serata

I dati Auditel della prima serata di sabato 7 febbraio mostrano quale programma ha conquistato più spettatori. La serata si è aperta con un buon riscontro per le principali reti, con alcune sorprese e altri classici che si riconfermano. I numeri ufficiali confermano le preferenze del pubblico e danno un quadro chiaro di cosa ha funzionato di più tra le varie proposte.

Ascolti TV 7 Febbraio 2026 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri sabato 7 Febbraio 2026. Ultimo aggiornamento: 07022026, 18:54 In breve. Vincitore prima serata: Programma ( Canale ) — spettatori spettatori ( share% ). Podio: 2° 3°. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. Indice. In breve. Ascolti TV prima serata ieri Sabato 7 Febbraio 2026. Dati Auditel Ascolti TV del 7 Febbraio 2026. Archivio Ascolti TV. Ascolti TV prima serata ieri Sabato 7 Febbraio 2026. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Ascolti TV 7 Febbraio 2026: i dati Auditel della prima serata Approfondimenti su Ascolti TV 7 Febbraio 2026 Ascolti TV 1 Febbraio 2026: i dati Auditel della prima serata I dati Auditel della prima serata di domenica 1 febbraio mostrano ancora una volta come i programmi più seguiti siano stati i talk show e le fiction di prima serata. Ascolti TV 2 Febbraio 2026: i dati Auditel della prima serata Questa mattina vengono pubblicati i dati ufficiali degli ascolti della prima serata di ieri, lunedì 2 febbraio. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Ascolti TV 7 Febbraio 2026 Argomenti discussi: Ascolti tv, il calo dei telegiornali Rai. Mediaset guadagna nell’informazione; Ascolti tv martedì 3 febbraio, continua la sfida tra Affari tuoi e La ruota della fortuna; Ascolti tv martedì 3 febbraio: L'Invisibile inizia benissimo (23.7%), Affari Tuoi (25.7%) supera la Ruota della Fortuna (23.5%); Ascolti tv ieri (5 febbraio): dominio Raoul Bova, a Striscia non basta Samira Lui, Belén parte col botto. Ascolti tv ieri 7 febbraio 2026: scopri chi ha vinto tra Colpa dei sensi e Tali e qualiAscolti tv ieri 7 febbraio 2026: i dati sugli ascolti della prima serata di sabato 8 febbraio 2026. Auditel e share TV. mam-e.it Ascolti tv ieri 6 febbraio: la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi Invernali da record, oscura Io Sono FarahLa serata televisiva del venerdì viene completamente ridisegnata dall’apertura dei Giochi Olimpici, con Rai1 che domina senza rivali e costringe tutte le altre reti a giocare una partita diversa. libero.it Boom di ascolti per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Tutti i dati Auditel di ieri venerdì 6 febbraio: https://fanpa.ge/tEc4D facebook #AscoltiTV | Venerdì 6 Febbraio 2026. Clamoroso boom di #Rai1 con la Cerimonia d’Apertura delle #Olimpiadi: 9,3 milioni (46.2%) I dati auditel della giornata di ieri x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.