Arte cinema e sport per rappresentare l' amore con Verona in Love

Verona si prepara a vivere tre giorni di festa per San Valentino. Dal 13 al 15 febbraio, il centro storico e altre zone della città si trasformeranno in un grande palcoscenico dedicato all’amore. Arte, cinema e sport si mescoleranno per celebrare i sentimenti, creando un evento diffuso in tutta Verona.

Verona celebrerà San Valentino con l’edizione 2026 di Verona in Love, un evento diffuso che dal 13 al 15 febbraio trasformerà il centro storico e numerosi luoghi cittadini in un palcoscenico dedicato ai sentimenti in ogni loro forma.Piazza dei Signori sarà il centro della manifestazione con la.🔗 Leggi su Veronasera.it

