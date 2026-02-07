L’Arsenal si prende tre punti importanti contro il Sunderland. Zubimendi apre le marcature, Gyökeres segna una doppietta e chiude i conti con un 3-0 netto. Il Tottenham invece perde a Old Trafford contro il Manchester United, che ora si avvicina alla zona alta della classifica. Il City aspetta domani la sfida a Liverpool, mentre Chelsea resta a distanza.

L’Arsenal mostra di nuovo i muscoli alla Premier. E scappa a +9, costringendo il Manchester City a vincere domani ad Anfield contro il miglior Liverpool della stagione per ridurre il gap nella corsa al titolo. Nel 3-0 sul Sunderland c’è tutta la superiorità della squadra di Arteta, che ha controllato bene una partita potenzialmente insidiosa finendo per dominarla. Nel sabato di Premier, oltre all’Arsenal, brillano anche Manchester United e Chelsea, ancora vincenti e ufficialmente rivali nell’interessante corsa al quarto posto. L’Arsenal ha strameritato la vittoria sul Sunderland. Il colpo di biliardo di Martin Zubimendi a fine primo tempo e i gol di Viktor Gyökeres nella ripresa (lo svedese in Premier aveva fatto doppietta solo il 23 agosto) hanno permesso di concretizzare una superiorità netta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Arsenal in fuga: +9 sul City che gioca domani a Liverpool. Bene anche Chelsea e United

Nella recente settimana di competizioni europee, Liverpool e Chelsea hanno ottenuto vittorie significative, mentre Manchester City, Arsenal e Tottenham hanno mostrato segni di frustrazione.

