Armati di piccone provano a fare irruzione in casa ma scatta l' allarme
Questa notte, alcuni ladri armati di piccone hanno tentato di entrare in una casa a San Vito di Vigonza. Mentre cercavano di forzare la porta, è scattato l’allarme, mettendo in fuga i malviventi. La frazione, già colpita più volte in passato, si sveglia ancora una volta sotto il rischio di nuove intrusioni. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che stanno indagando sull’accaduto.
La frazione di San Vito di Vigonza è tra le più bersagliate dai ladri dell'intera provincia di Padova. Dall'inizio dell'autunno e per tutto il corso dell'inverno sono stati molteplici i sopralluoghi effettuati dai carabinieri per tentativi di furto o consumati. Anche venerdì sera in via Chiesa è.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Approfondimenti su San Vito Vigonza
Ultime notizie su San Vito Vigonza
