Arezzo Casa difende le assegnazioni | spazi pubblici alle associazioni tramite bandi trasparenti

Arezzo Casa conferma di voler rispettare le regole. L’ente difende le assegnazioni degli spazi pubblici alle associazioni, sottolineando che i bandi sono trasparenti e aperti a tutti. La decisione arriva dopo alcune polemiche sulla gestione del patrimonio pubblico.

Arezzo Casa ribadisce il proprio impegno nel mettere una parte del patrimonio immobiliare pubblico al servizio della comunità attraverso bandi aperti e procedure trasparenti. A intervenire è il presidente Lorenzo Roggi, che risponde alle critiche sollevate dal Partito Comunista dei Lavoratori in merito all’assegnazione di un fondo nel villaggio Gattolino all’associazione Lacerba. Roggi sottolinea come la scelta rientri in una strategia consolidata di riqualificazione e valorizzazione di spazi inutilizzati o sottoutilizzati, destinati a progetti sociali, culturali e solidali capaci di favorire partecipazione e inclusione, senza alcuna discriminazione politica o ideologica. 🔗 Leggi su Lortica.it

