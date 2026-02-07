Arenella rifiuti in via della Leva | L' inciviltà è sempre presente

Nella borgata di Arenella i rifiuti si accumulano ancora in via della Leva. La strada si riempie di sacchetti abbandonati e spazzatura, segno che l’inciviltà non molla. I residenti sono stanchi e chiedono interventi immediati, ma la situazione resta invariata. La spazzatura si vede ovunque e la pulizia sembra un sogno lontano.

Ancora una volta sono a costatare che nella nostra amatissima borgata Arenella, l'inciviltà regna sovrana. Sappiamo benissimo a chi appartiene quell'immobile in via della Leva, diventato da giorni discarica pubblica, rifiuti di ogni genere e covo ormai di cattivi odori, insetti e forse anche topi.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

