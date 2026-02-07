Area lavoro a rischio | licenziato l’operaio che ha violato il divieto di fumo nonostante il pericolo incendio

Un operaio di Civitanova Marche è stato licenziato dopo aver ignorato il divieto di fumare in un’area a rischio incendio nel suo luogo di lavoro. Nonostante le regole e il pericolo di esplosione, l’uomo ha deciso di accendere una sigaretta. La direzione del calzaturificio ha agito subito, e il tribunale ha dato ragione alla sicurezza, respingendo il ricorso dell’operaio. Ora, il lavoratore si trova senza lavoro, e la decisione ha riacceso il dibattito sulla

Il tribunale ha dato ragione alla sicurezza sul lavoro: un operaio di Civitanova Marche è stato licenziato per aver fumato in un'area a rischio incendio ed esplosione all'interno del calzaturificio Manufacture de Souliers des Marches, e il suo ricorso è stato respinto. La vicenda, conclusasi con una sentenza di primo grado che impone al lavoratore di sostenere le spese legali, solleva un tema cruciale nella realtà industriale italiana: i limiti della tolleranza di fronte al rispetto delle norme di sicurezza e le conseguenze di comportamenti che mettono a rischio l'integrità degli ambienti di lavoro.

