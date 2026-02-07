Apertura Olimpiadi Milano-Cortina che gaffe | la scoperta e pubblico scatenato FOTO

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 è andata in diretta su Rai 1, davanti a un pubblico numeroso. Tuttavia, durante la trasmissione si è verificata una gaffe che ha scatenato il pubblico sui social. La scoperta è stata immediatamente condivisa e commentata, creando un certo scompiglio tra gli spettatori.

La cerimonia di apertura dei Giochi invernali di Milano-Cortina 2026 è stata trasmessa in diretta su Rai 1 davanti a un pubblico molto ampio. L'evento, seguito fin dai primi minuti con grande attenzione, è stato segnato da alcune imprecisioni nella telecronaca che hanno rapidamente attirato l'interesse degli spettatori. A condurre il racconto televisivo è stato Paolo Petrecca. In apertura, durante il saluto iniziale, ha pronunciato in diretta: " Buonasera dallo Stadio Olimpico ", per poi correggersi subito dopo. L'episodio, seppur breve, è stato notato immediatamente dal pubblico. Apertura Olimpiadi Milano-Cortina 2026: la confusione su Matilda De Angelis in diretta Rai.

