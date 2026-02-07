Il processo contro il direttore della casa di riposo di Bagnolo e il medico si è concluso con l’assoluzione piena. I due erano accusati di aver causato la morte di un anziano di 82 anni, deceduto nel marzo di sei anni fa. I giudici hanno deciso che il fatto non sussiste, chiudendo così una vicenda lunga e complessa.

Assolti con formula piena "perché il fatto non sussiste". Si è concluso ieri in tribunale a Reggio un lungo processo che vedeva imputati i dirigenti della struttura protetta Casa Insieme di Bagnolo: il direttore Andrea Rossi e il medico di struttura Angelo Chiesi, accusati di omicidio colposo in ambito sanitario, per il decesso di un pensionato di 82 anni, avvenuto in casa di riposo nel marzo di sei anni fa. Tra le accuse, anche quella di un "boccone di traverso" che avrebbe provocato la difficoltà respiratoria, che non si sarebbe riuscita ad affrontare in modo adeguato per il mancato funzionamento di un respiratore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Anziano morto nella casa di riposo. Assoluzione per direttore e medico

