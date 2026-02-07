Anziana scippata in Pescheria il ladro è uno studente di 14 anni

La polizia ha individuato il ragazzo di 14 anni che ha scippato un’anziana ottantenne in Pescheria il 24 gennaio. Le telecamere di sorveglianza hanno mostrato chiaramente il giovane, che è stato subito riconosciuto. Ora gli agenti stanno procedendo con le indagini per capire se ci siano altri episodi simili.

L’immagine nitida, restituita dalle telecamere di sorveglianza, ha permesso alla Polizia di identificare un quattordicenne come autore dello scippo avvenuto in Pescheria ai danni di un’anziana ottantottenne, il 24 gennaio scorso. Un gesto rapido e violento che ha gettato nello sconforto la città di Treviso e riacceso il dibattito sulla crescente delinquenza giovanile. Il ragazzo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti furti e resistenza a pubblico ufficiale, è stato denunciato per furto con strappo e lesioni personali, ma è stato immediatamente affidato nuovamente alla famiglia. L’episodio, avvenuto all’imbrunire, ha visto l’anziana vittima cadere a terra dopo che il giovane le ha violentemente strappato la borsa di mano, battendo la testa contro una fioriera.🔗 Leggi su Ameve.eu

