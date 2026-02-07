Anziana investita sulla Cassia muore dopo il soccorso in eliambulanza

Una donna di circa novant'anni è morta dopo essere stata investita da un’auto sulla strada statale Cassia, nel comune di Acquapendente. L’incidente è avvenuto questa mattina, poco dopo mezzogiorno. La donna è stata soccorsa subito e trasportata in eliambulanza, ma le sue condizioni erano troppo gravi. È spirata poco dopo l’arrivo in ospedale. La polizia sta raccogliendo le testimonianze per chiarire cosa sia successo.

Incidente avvenuto nella mattinata nel comune di Acquapendente, i carabinieri stanno ricostruendo con esattezza l'accaduto Una donna anziana, di circa novant'anni, è morta dopo essere stata travolta da un'auto mentre si trovava lungo la strada statale Cassia nel comune di Acquapendente. L'impatto, avvenuto nella mattinata, è stato violento e non ha lasciato scampo alla vittima, nonostante la macchina dei soccorsi si sia attivata con la massima urgenza nel tentativo disperato di salvarla. Secondo le prime informazioni raccolte, l'anziana è stata colpita da una vettura di grandi dimensioni che transitava sulla statale.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Approfondimenti su Cassia Aquapendente Anziana investita da Simone Riccioni muore due mesi dopo: attore assolto dal tribunale L’attore Simone Riccioni è stato assolto dal tribunale di Macerata nel processo legato all’incidente in cui un’anziana donna di 84 anni fu investita. Auto si ribalta dopo lo schianto: uomo soccorso dall’eliambulanza Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Cassia Aquapendente Argomenti discussi: Incidente a Roma: 18enne investito e ucciso da un’auto. Roma, rapina in casa sulla Cassia: arrestato l'ultimo esponente del commando. Una guardia giurata sparò uccidendo il ladro in fugaFu una rapina in abitazione che fece scalpore. I malviventi entrarono in un'abitazione sulla Cassia prendendo in ostaggio un'anziana. Durante la fuga un vigilante sparò e uccise un bandito. La guardia ... ilmessaggero.it Anziana investita sulla Cassia, è in gravissime condizioni Ad Acquapendente, leggi qui: https://www.tusciaweb.eu/2026/02/uomo-investito-sulla-cassia-gravissime-condizioni/#gsc.tab=0 facebook Anziana investita da un'auto mentre attraversa la strada, arriva l'elicottero: è gravissima x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.