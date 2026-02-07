Anticipazioni The Voice Kids del 7 febbraio | la semifinale

Un nuovo appuntamento con The Voice Kids sabato 7 febbraio: chiusa la fase delle Blind Audition, la gara adesso entra nel vivo. Antonella Clerici conduce la semifinale del talent show dedicato ai più piccoli, dove a sfidarsi saranno i giovani talenti delle squadre dei coach Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt. The Voice Kids, le anticipazioni del 7 febbraio. Emozioni, storie toccanti e adrenalina saranno gli ingredienti della semifinale della quarta edizione di The Voice Kids: Antonella Clerici conduce un nuovo appuntamento con il talent show dedicato ai giovani cantanti dai 7 ai 14 anni, con la consueta dolcezza e professionalità, valore aggiunto della trasmissione. 🔗 Leggi su Dilei.it

