Anticipazioni The Voice Kids del 7 febbraio | la semifinale

Da dilei.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo appuntamento con  The Voice Kids   sabato 7 febbraio: chiusa la fase delle  Blind Audition,  la gara adesso entra nel vivo. Antonella Clerici conduce la semifinale del talent show dedicato ai più piccoli, dove a sfidarsi saranno i giovani talenti delle squadre dei coach Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt. The Voice Kids, le anticipazioni del 7 febbraio. Emozioni, storie toccanti e adrenalina saranno gli ingredienti della semifinale della quarta edizione di The Voice Kids: Antonella Clerici conduce un nuovo appuntamento con il talent show dedicato ai giovani cantanti dai 7 ai 14 anni, con la consueta dolcezza e professionalità, valore aggiunto della trasmissione. 🔗 Leggi su Dilei.it

anticipazioni the voice kids del 7 febbraio la semifinale

© Dilei.it - Anticipazioni The Voice Kids del 7 febbraio: la semifinale

Approfondimenti su The Voice Kids

The Voice Kids, stasera sabato 7 febbraio: la semifinale

Questa sera, alle 21, va in scena la semifinale di The Voice Kids, il talent condotto da Antonella Clerici dedicato ai bambini tra i sette e i quattordici anni.

The Voice Kids 4, la semifinale stasera in tv: anticipazioni e concorrenti

Questa sera in tv va in onda la semifinale di The Voice Kids 4.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su The Voice Kids

Argomenti discussi: Anticipazioni The Voice Kids del 31 gennaio: ultimo appuntamento con le Blind Auditions; The Voice Kids, anticipazioni stasera 31 gennaio: ultime 'Blind Audition'; The Voice Kids 4, la semifinale stasera in tv: anticipazioni e concorrenti; The Voice Kids, ultime Blind Auditions in onda stasera in tv sabato 31 gennaio su Rai 1: ecco le anticipazioni.

anticipazioni the voice kidsAnticipazioni The Voice Kids del 7 febbraio: la semifinaleAntonella Clerici conduce la semifinale di The Voice Kids: la gara entra nel vivo con le prime sfide tra i ragazzi ... dilei.it

The Voice Kids 4, la semifinale stasera in tv: anticipazioni e concorrentiSul palco l’emozione sale e le voci più giovani d’Italia si giocano l’accesso all’ultimo atto. The Voice Kids arriva alla sua semifinale stagionale con una puntata che mette in scena il talento genu ... today.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.