Questa domenica alle 17:15 si gioca Angers contro Tolosa, due squadre che vogliono continuare la risalita in classifica. Dopo aver evitato i rischi della zona retrocessione, entrambe puntano a migliorare il loro piazzamento e guardano già avanti. La partita del ventunesimo turno di Ligue 1 mette di fronte due formazioni determinate a fare risultato, con le squadre che scendono in campo con l’obiettivo di portare a casa i tre punti.

Tra le squadre che hanno messo alle spalle la lotta salvezza e guardano verso l’alto ci sono Angers e Tolosa, che scendono in campo in questa gara valevole per il ventunesimo turno di Ligue1. Gli Scoitses sono volati a +12 sul terzultimo posto dopo il successo di misura sul Metz. Vittoria preziosa e necessaria per la squadra di Dujeux, la prima di questo 2026. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Angers-Tolosa (domenica 08 febbraio 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici

