Andretta truffa del finto incidente | Carabinieri arrestano 20enne

Un giovane di 20 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Andretta con l’accusa di aver truffato un’80enne fingendosi un avvocato. La vittima si era fatta ingannare dalle false promesse e le aveva consegnato i risparmi. La chiamata al 112 ha permesso di intercettare e bloccare il ragazzo prima che potesse far perdere le sue tracce.

Il giovane, fingendosi avvocato, raggira un'80enne e le porta via i risparmi. Intercettato e bloccato grazie alla segnalazione al 1 12. Restituiti 6000 euro all'anziana. I Carabinieri della Stazione di Andretta (AV) hanno arrestato un 20enne napoletano accusato di aver messo in atto la truffa del "finto incidente" ai danni di un'anziana del posto. L'operazione rientra nei servizi di controllo contro i reati predatori disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in linea con le direttive del Prefetto. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri Benevento.

