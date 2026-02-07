Andrea Pucci chi è età carriera e vita privata

Andrea Pucci, il comico milanese famoso per il suo umorismo, ha 58 anni e una carriera che parte da un passato diverso. Prima di diventare noto sul palcoscenico, ha lavorato come gioielliere. La sua vita privata è stata segnata da un divorzio e ora si trova in una relazione con Priscilla Prado. Noto anche con il nome d'arte Andrea Pucci, il suo vero nome è Andrea Baccan.

Andrea Pucci, il cui vero nome è Andrea Baccan, è un comico e intrattenitore italiano nato a Milano il 23 agosto 1965. Il suo nome d'arte, "Pucci", nasce da una costante nei suoi sketch e nelle sue esibizioni comiche, tanto che alla fine tutti lo chiamavano in questo modo. Era una figura ricorrente nei suoi spettacoli, ed è così che il nome "Pucci" è diventato il suo marchio, tanto da sostituire il suo vero nome nel mondo dello spettacolo.

