Ancona in corteo per la pace e i lavoratori portuali | oltre 700 persone nelle strade

Oltre 700 persone hanno manifestato oggi ad Ancona, in un corteo pacifico che ha attraversato la città per esprimere solidarietà ai lavoratori portuali e per lanciare un messaggio di pace in un contesto internazionale segnato da conflitti e tensioni. La manifestazione, iniziata nel pomeriggio agli Archi, cuore dello scalo dorico, ha visto la partecipazione di centri sociali, associazioni e sigle sindacali, in particolare dell'Usb, che hanno sfilato lungo le vie della città, fino al Porto Antico, senza registrare alcun episodio di violenza. La città di Ancona si è trovata a vivere una giornata di mobilità insolita, con la chiusura di diverse arterie principali, tra cui via Marconi e il varco Vittorio Emanuele, per consentire il regolare svolgimento del corteo.

