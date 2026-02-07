Amici anticipazioni 8 Febbraio | eliminati prima maglia del Serale e assenze

La puntata di Amici prevista per domenica 8 febbraio si avvicina e la tensione sale. La sfida tra gli allievi si fa più dura, con eliminazioni e prime assenze che cambiano gli equilibri. I concorrenti si preparano a una serata decisiva, mentre gli spettatori aspettano di scoprire chi avanzerà e chi dovrà lasciare il talent.

Amici 25 entra in una fase sempre più delicata e la puntata in onda domenica 8 febbraio 2026 su Canale 5 (dalle 14:00 ) promette novità che pesano direttamente sul Serale. Le anticipazioni arrivano dalla registrazione del 6 febbraio 2026 e raccontano di una sfida risolutiva, di un cambio di regole che può ribaltare le strategie e di una prima proposta di maglia che divide i professori. In più, non passa inosservata un’ assenza importante, che potrebbe incidere sul clima in studio e sul racconto complessivo della puntata. TrigNO si sfoga dopo essere stato scartato da Sanremo Amici 25: chi era a rischio eliminazione. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

Venerdì scorso si è registrata la puntata del 25esimo anniversario di Amici, che andrà in onda domenica.

Il 18 gennaio torna su Canale5 un nuovo episodio di Amici di Maria De Filippi, uno dei talent più seguiti in Italia.

