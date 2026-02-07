Amici anticipazioni 8 Febbraio | eliminati prima maglia del Serale e assenze

La puntata di Amici prevista per domenica 8 febbraio si avvicina e la tensione sale. La sfida tra gli allievi si fa più dura, con eliminazioni e prime assenze che cambiano gli equilibri. I concorrenti si preparano a una serata decisiva, mentre gli spettatori aspettano di scoprire chi avanzerà e chi dovrà lasciare il talent.

Amici 25 entra in una fase sempre più delicata e la puntata in onda domenica 8 febbraio 2026 su Canale 5 (dalle 14:00 ) promette novità che pesano direttamente sul Serale. Le anticipazioni arrivano dalla registrazione del 6 febbraio 2026 e raccontano di una sfida risolutiva, di un cambio di regole che può ribaltare le strategie e di una prima proposta di maglia che divide i professori. In più, non passa inosservata un’ assenza importante, che potrebbe incidere sul clima in studio e sul racconto complessivo della puntata. TrigNO si sfoga dopo essere stato scartato da Sanremo Amici 25: chi era a rischio eliminazione. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

Anticipazioni Amici 25, puntata 8 febbraio 2026: assente Alessio, sfide cancellate e prima proposta per la maglia del serale

Venerdì scorso si è registrata la puntata del 25esimo anniversario di Amici, che andrà in onda domenica.

Anticipazioni Amici del 18 gennaio, le classifiche a sorpresa prima del Serale

Il 18 gennaio torna su Canale5 un nuovo episodio di Amici di Maria De Filippi, uno dei talent più seguiti in Italia.

