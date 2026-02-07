Amici, anticipazioni registrazione domenica 8 febbraio. In questa puntata l'ospite musicale è Antonia. Arrivano le ultime anticipazioni della registrazione della puntata di Amici di domenica 8 febbraio. In questa puntata l'ospite musicale è Antonia che canta Luoghi Perduti. I giudici delle gare di ballo e canto saranno Ilenia Pastorelli, Alex Britti e Marcello Sacchetta. Secondo le anticipazioni di superguidatv.it, si parte dalle sfide. Tra gli allievi a rischio c’erano Giulia, Kiara, Plasma e Gard. L’unica sfida disputata è stata quella di Kiara, che ha vinto contro Anna davanti al giudice Signorelli, ballando Rise Up contro Stitches. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Amici, anticipazioni 8 febbraio: Antonia ospite musicale





