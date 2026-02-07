Domani pomeriggio torna “Amici” su Canale 5. Maria De Filippi conduce la trasmissione con Antonia e Alex Britti tra gli ospiti. La puntata di domenica promette musica, emozioni e tante sorprese per i fan del talent.

Domani torna l’appuntamento tv della domenica pomeriggio con Maria De Filippi e il suo talent show Amici. Domani alle ore 14.00 su Canale5 l’appuntamento tv della domenica pomeriggio è con Maria De Filippi e il suo talent show Amici. Chi riuscirà ad avere il sì da parte dei tre Prof di categoria e conquistare l’ambita maglia oro per il serale? In studio a giudicare la sfida di Kiara il coreografo Thomas Signorelli. A stilare la classifica della gara ballo il ballerino e coreografo Marcello Sacchetta. A stilare la classifica della gara canto il cantautore e chitarrista Alex Britti e una delle attrici più amate per talento e ironia Ilenia Pastorelli. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Amici 25, puntata 8 febbraio con Antonia e Alex Britti

Approfondimenti su Amici 25

Questa sera andrà in onda la diciottesima puntata di Amici 25, registrata oggi pomeriggio.

Domenica sera, su Canale 5, torna il talent Amici 25.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Amici 25

Argomenti discussi: Amici 25, anticipazioni puntata dell'8 febbraio: nessun eliminato, la corsa al Serale e gli ospiti in studio; Amici 25, le anticipazioni dell'8 febbraio: cambia il regolamento in vista del serale, il destino di Angie; Amici 25, le Anticipazioni della puntata di domenica 8 febbraio: Alessio assente, proposta la prima maglia del Serale; Amici 25, spoiler registrazione 8 febbraio: allievi eliminati e accesso al serale, classifica canto e ballo ed esito delle sfide.

Novità imperdibili di Amici 25 per la puntata dell'8 febbraioEcco cosa ci aspetta nella puntata di Amici 25 in onda domenica 8 febbraio. Preparati per emozionanti esibizioni, talenti straordinari e sorprese imperdibili! Non perdere l'occasione di vedere i tuoi ... notizie.it

Amici 25, anticipazioni puntata domenica 8 febbraio 2026Amici 25 raggiunge un nuovo traguardo e arriva alla diciottesima puntata, registrata oggi pomeriggio e pronta ad andare in onda su Canale 5 domenica 8 febbraio 2026, a partire dalle 14. Un appuntament ... quilink.it

AUDIO - Alex #Britti a @radio_romanista: «Ho venduto due chitarre Taylor!» Il cantautore romano e romanista: «La mattina prendo il caffè e davanti a me ho le foto di #Falcao e Dizzy Gillespie!» @Lorenzopaielli #ASRoma x.com

Alex Britti ha venduto le sue chitarre “Taylor” dopo quella nefasta notte… Eroico. #ASRoma facebook