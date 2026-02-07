Amici 25 puntata 8 febbraio con Antonia e Alex Britti

Domani pomeriggio torna “Amici” su Canale 5. Maria De Filippi conduce la trasmissione con Antonia e Alex Britti tra gli ospiti. La puntata di domenica promette musica, emozioni e tante sorprese per i fan del talent.

Domani torna l’appuntamento tv della domenica pomeriggio con Maria De Filippi e il suo talent show Amici. Domani alle ore 14.00 su Canale5 l’appuntamento tv della domenica pomeriggio è con Maria De Filippi e il suo talent show Amici. Chi riuscirà ad avere il sì da parte dei tre Prof di categoria e conquistare l’ambita maglia oro per il serale? In studio a giudicare la sfida di Kiara il coreografo Thomas Signorelli. A stilare la classifica della gara ballo il ballerino e coreografo Marcello Sacchetta. A stilare la classifica della gara canto il cantautore e chitarrista Alex Britti e una delle attrici più amate per talento e ironia Ilenia Pastorelli. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

