Amici 25 puntata 8 febbraio con Antonia e Alex Britti
Domani pomeriggio torna “Amici” su Canale 5. Maria De Filippi conduce la trasmissione con Antonia e Alex Britti tra gli ospiti. La puntata di domenica promette musica, emozioni e tante sorprese per i fan del talent.
Domani torna l’appuntamento tv della domenica pomeriggio con Maria De Filippi e il suo talent show Amici. Domani alle ore 14.00 su Canale5 l’appuntamento tv della domenica pomeriggio è con Maria De Filippi e il suo talent show Amici. Chi riuscirà ad avere il sì da parte dei tre Prof di categoria e conquistare l’ambita maglia oro per il serale? In studio a giudicare la sfida di Kiara il coreografo Thomas Signorelli. A stilare la classifica della gara ballo il ballerino e coreografo Marcello Sacchetta. A stilare la classifica della gara canto il cantautore e chitarrista Alex Britti e una delle attrici più amate per talento e ironia Ilenia Pastorelli. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Approfondimenti su Amici 25
Amici 25, anticipazioni diciottesima puntata: Ilenia Pastorelli tra i giudici, torna Antonia
Questa sera andrà in onda la diciottesima puntata di Amici 25, registrata oggi pomeriggio.
Amici 25 anticipazioni puntata 1 febbraio news, spoiler e ospiti
Domenica sera, su Canale 5, torna il talent Amici 25.
Ultime notizie su Amici 25
Argomenti discussi: Amici 25, anticipazioni puntata dell'8 febbraio: nessun eliminato, la corsa al Serale e gli ospiti in studio; Amici 25, le anticipazioni dell'8 febbraio: cambia il regolamento in vista del serale, il destino di Angie; Amici 25, le Anticipazioni della puntata di domenica 8 febbraio: Alessio assente, proposta la prima maglia del Serale; Amici 25, spoiler registrazione 8 febbraio: allievi eliminati e accesso al serale, classifica canto e ballo ed esito delle sfide.
Novità imperdibili di Amici 25 per la puntata dell'8 febbraioEcco cosa ci aspetta nella puntata di Amici 25 in onda domenica 8 febbraio. Preparati per emozionanti esibizioni, talenti straordinari e sorprese imperdibili! Non perdere l'occasione di vedere i tuoi ... notizie.it
Amici 25, anticipazioni puntata domenica 8 febbraio 2026Amici 25 raggiunge un nuovo traguardo e arriva alla diciottesima puntata, registrata oggi pomeriggio e pronta ad andare in onda su Canale 5 domenica 8 febbraio 2026, a partire dalle 14. Un appuntament ... quilink.it
AUDIO - Alex #Britti a @radio_romanista: «Ho venduto due chitarre Taylor!» Il cantautore romano e romanista: «La mattina prendo il caffè e davanti a me ho le foto di #Falcao e Dizzy Gillespie!» @Lorenzopaielli #ASRoma x.com
Alex Britti ha venduto le sue chitarre “Taylor” dopo quella nefasta notte… Eroico. #ASRoma facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.