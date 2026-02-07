Amici 25 anticipazioni 18ª puntata | ospiti uktime novità sulle sfide

Questa domenica alle 14 su Canale 5 torna “Amici” con la sua diciottesima puntata. La registrazione di oggi pomeriggio ha svelato alcune novità: ci saranno ospiti speciali e nuove sfide per i concorrenti. I fan sono già pronti a seguire le emozioni e gli scontri in diretta.

Amici 25 torna con la diciottesima puntata del pomeridiano, registrata oggi pomeriggio e in onda su Canale 5 domenica 8 febbraio 2026 alle 14. Un appuntamento importante, che segna un momento di svolta nel percorso degli allievi in vista del Serale. La puntata si distingue per alcune scelte che cambiano le regole del gioco e che rendono la competizione ancora più serrata, soprattutto per chi fatica a restare ai vertici delle classifiche. Gli ospiti dell’8 febbraio 2026. Maria De Filippi ha accolto in studio, in qualità di giudici delle gare, volti molto noti al pubblico del programma. Come anticipato da Amici News, a valutare le esibizioni degli allievi sono stati l’attrice Ilenia Pastorelli e due vecchie conoscenze di Amici, Alex Britti e Marcello Sacchetta. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

Approfondimenti su Amici 25

