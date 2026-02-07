America' s Cup manifestanti entrano nel cantiere di Bagnoli per raccogliere campioni di terreno

Un gruppo di manifestanti ha fatto irruzione nel cantiere di Bagnoli, dove si stanno allestendo le barche per l’America’s Cup. Con l’intenzione di raccogliere campioni di terreno, sono entrati nella zona della colmata, che ospiterà i team partecipanti alla Louis Vuitton Cup. La polizia è intervenuta per bloccare l’accesso e mantenere l’ordine. La situazione rimane tesa, mentre i manifestanti insistono nel loro gesto di protesta.

Un gruppo di manifestanti per il No America’s Cup entra nel cantiere della colmata di Bagnoli, dove saranno ospitati i team partecipanti alla Louis Vuitton Cup, per prelevare campioni di terreno. “Li faremo analizzare dai nostri esperti perchè ormai delle istituzioni non ci fidiamo”. Queste le parole degli attivisti. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - America's Cup, manifestanti entrano nel cantiere di Bagnoli per raccogliere campioni di terreno Approfondimenti su America s Cup Manifestanti Lavori America’s Cup, a Bagnoli migliaia di persone in corteo. Raccolti campioni nel cantiere per farli analizzare Migliaia di persone hanno manifestato questa mattina a Bagnoli contro i lavori per l’America’s Cup. Napoli, voragine in via Bagnoli: disagi anche al cantiere dell’America’s Cup Napoli, una voragine si è aperta di nuovo in via Bagnoli, creando ulteriori disagi. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su America s Cup Manifestanti Argomenti discussi: Sabato di protesta a Bagnoli: verità sulla bonifica per l'America's Cup, annunciata battaglia legale - Saily; Napoli, voragine a Bagnoli: stop ai tir diretti al cantiere dell'America's Cup; America's Cup a Bagnoli, cittadini bloccano i camion: Manfredi, ferma i lavori; America's Cup, blocco stradale a Bagnoli: Si fermino i lavori e si discuta con il territorio. America's Cup, manifestanti entrano nel cantiere di Bagnoli per raccogliere campioni di terreno(LaPresse) Un gruppo di manifestanti per il No America's Cup entra nel cantiere della colmata di Bagnoli, dove saranno ospitati i team ... stream24.ilsole24ore.com Cinquemila a Bagnoli contro l'America's Cup, scritta contro ManfrediNon c'erano solo i comitati e gli attivisti di lunga data. Oggi le strade di Bagnoli, quartiere occidentale di Napoli, sono state invase da migliaia di persone, cinquemila secondo gli organizzatori, t ... ansa.it Andrea Barnaba Parise. . A Minneapolis sta succedendo qualcosa che sta facendo discutere tutta l’America. Negli ultimi giorni, durante alcune operazioni dell’ICE (l’agenzia federale che si occupa di arrestare e deportare immigrati irregolari) due manifestanti facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.