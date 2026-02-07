America’s Cup l’ipoteca sul futuro di Bagnoli

A Bagnoli, quartiere a ovest di Napoli, si torna a parlare di grandi progetti. Dopo decenni di produzione di acciaio e cemento, ora si pensa a un futuro legato alla nautica e alla vela, grazie all’ipoteca della America's Cup. La zona, che ha vissuto momenti difficili, punta a rinascere attraverso questa grande vetrina internazionale.

A Bagnoli, area occidentale di Napoli, per decenni l’Italsider ha prodotto acciaio e la Cementir cemento. Eppure solo ora che le fabbriche non ci sono più, pioggia o non pioggia, la sera si innaffiano le strade. Una spazzatrice attraversa le vie prossime al cantiere dove fervono i lavori di tombatura della colmata con teli, a breve inizierà il dragaggio dei fondali ed è in corso la realizzazione di un bacino di calma a mare (così lo definisce il progetto) delimitato da scogliere. LAVORI con i quali il commissariato per Bagnoli e il comune di Napoli, entrambi hanno al vertice Gaetano Manfredi (ex ministro e rettore dell’ateneo Federico II), intendono fare in modo che la zona sia praticabile per il ricovero delle barche a vela dell’America’s Cup, competizione che si disputerà nel capoluogo campano a luglio 2027. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Il Comune di Napoli ha rafforzato la presenza della polizia locale lungo i percorsi dei camion impegnati nei lavori di Bagnoli per l'America's Cup, rispondendo alle proteste e garantendo un passaggio sicuro e ordinato.

