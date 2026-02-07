America’s Cup a Napoli | Bagnoli in rivolta 5mila manifestanti denunciano speculazione e mancata trasparenza

A Bagnoli, circa cinquemila persone sono scese in strada per protestare contro l’America’s Cup e il sindaco Manfredi. La manifestazione è nata dalla paura che l’evento porti solo speculazioni e mancanza di trasparenza, aggravando i problemi del quartiere. I manifestanti chiedono risposte chiare e mettono in discussione le decisioni prese per la candidatura di Napoli. La tensione cresce e il quartiere si prepara a una lunga battaglia.

Bagnoli si Ribella: Cinquemila in Piazza contro l’America’s Cup e il Sindaco Manfredi. L’ombra di una contestazione crescente si allunga sulla candidatura di Napoli a ospitare la prossima America’s Cup, con circa cinquemila persone che hanno manifestato a Bagnoli, la zona della città destinata ad accogliere l’evento velico, esprimendo forti disagi e preoccupazioni per le ripercussioni sul territorio e sulla comunità locale. La protesta, riportata da diverse fonti, si è concentrata in particolare contro la gestione del progetto da parte dell’amministrazione comunale e, in particolare, contro l’operato del sindaco Gaetano Manfredi, accusato di scarsa trasparenza e di non aver adeguatamente considerato le esigenze dei residenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

A Bagnoli cresce la tensione per l’America’s Cup.

