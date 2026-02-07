Altra stagione all’Augusta Da Osho alla Magliana

La stagione all’Augusta riparte con una serie di eventi che spaziano dalla musica alla filosofia. Dopo l’apertura dedicata a Osho, il festival ha in programma incontri e spettacoli fino a fine luglio. Tra temi caldi come la Banda della Magliana e le libertà sospese, gli organizzatori promettono un’estate ricca di proposte per tutti i gusti.

Dalla Banda della Magliana alle libertà sospese per l'emergenza sanitaria, dallo sport alla filosofia, dal caso David Rossi a quello del Mostro di Firenze: dopo l'apertura con 'Le più belle frasi di Osho', il festival L'Augusta rende note tutte le date della prima parte della stagione, che terminerà a fine luglio. "L'Augusta è il primo festival permanente in Italia — commenta Iacopo Di Bugno, presidente della rassegna — e nel 2026 continua la sua programmazione con un evento al mese. Si tratta della settima edizione, che anche per quest'anno gode del patrocinio del Comune di Lucca". "Dopo la consueta apertura di stagione con la satira di Federico Palmaroli e 'Le più belle frasi di Osho' — spiega Di Bugno — parleremo della Banda della Magliana e delle diramazioni che dagli anni '70 arrivano ai giorni nostri.

