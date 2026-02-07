Altopascio auto in fiamme al casello autostradale

Una macchina è andata in fiamme al casello autostradale di Altopascio nella serata di ieri. Le fiamme sono state viste da diversi automobilisti, che hanno chiamato i vigili del fuoco. Sul posto sono arrivati subito i pompieri, che hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area. Per ora non si conoscono le cause dell’incendio. Nessuno si è fatto male.

Altopascio (Lucca), 7 febbraio 2026 – Attimi di preoccupazione nella tarda serata di ieri, venerdì 6 febbraio, al casello autostradale di Altopascio. Poco prima delle 23, i vigili del fuoco del comando di Lucca sono intervenuti con una squadra dalla sede centrale per l'incendio di un'autovettura. Le fiamme, oltre a distruggere il veicolo, hanno interessato parzialmente anche la struttura del casello autostradale. Alle operazioni di spegnimento ha preso parte anche una squadra del comando di Pistoia, proveniente dal distaccamento di Pescia. Fortunatamente non si registrano persone ferite. Sul posto è intervenuta la polizia stradale per effettuare i rilievi e gestire la viabilità.

