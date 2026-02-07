Almanacco del 7 febbraio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Oggi ricorre l’almanacco del 7 febbraio, con una panoramica di eventi e curiosità. Si ripercorrono i compleanni di personaggi famosi, si ricordano invenzioni che hanno cambiato il mondo e si segnalano fatti straordinari accaduti in questa data. Un modo per scoprire cosa è successo e chi è nato in questa giornata nel corso degli anni.

Dai compleanni vip alle invenzioni che hanno rivoluzionato la storia dell'umanità, arrivando fino a ricordare gli accadimenti straordinari e più curiosi. Ecco cosa è successo nel corso dei secoli oggi, venerdì 7 febbraio, 38° giorno del calendario gregoriano. Mancano 327 giorni alla fine. Almanacco del 7 febbraio 2026, firmato il Trattato di Maastricht. Scopri fatti, curiosità ed eventi di oggi. 7 febbraio 1992: con la firma del Trattato di Maastricht nasce ufficialmente l'Unione Europea. Scopri gli eventi che hanno cambiato la storia del continente. Il 6 febbraio del 1970 la prima band olandese di sempre arriva al n°1 della chart dei singoli di Billboard USA. Si tratta degli SHOCKING BLUE e della loro "Venus".

