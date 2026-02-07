All’ultimo gli uomini ritornano uomini Lettera da una parata sul web

Questa sera, sul web si scatena un nuovo episodio tra tensioni e reazioni. Dopo i lanci di commenti su Sinner, le Guardie della Rivoluzione di Teheran hanno pubblicato una parata militare, mostrando i loro mezzi e soldati. La notizia rimbalza online, mentre gli utenti cercano di capire cosa succede davvero in Iran.

Scivola sul pc, fra un lancio su Sinner e un altro Sinner, una parata a Teheran delle Guardie della Rivoluzione, il braccio armato della Guida Suprema Ali Khamenei. Mi fermo a osservare come migliaia di uomini procedano in sincronia perfetta, il pugno levato alla medesima inclinazione, i fucili paralleli. E sotto i berretti, quasi uguali anche le facce. Mille uomini trasformati in una macchina – in una “cosa” unica, governabile a un semplice comando. Ciò che si ripete da secoli. La guerra, o già l’idea della guerra, cancella l’individuo. Esige moltitudini sottomesse, che rispondano – semmai un giorno interrogate: “Ho obbedito agli ordini”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - All’ultimo, gli uomini ritornano uomini. Lettera da una parata sul web Approfondimenti su Teheran Guardie Tredicenne adescata sul web, polizia denuncia cinque uomini La polizia ha denunciato cinque uomini per aver adescato una tredicenne online, coinvolgendola in conversazioni a contenuto sessuale e condividendo materiale esplicito. Tredicenne adescata sul web: la polizia denuncia 5 uomini, due in Sicilia La Polizia ha denunciato cinque uomini, due dei quali in Sicilia, per aver adescato una ragazza di 13 anni tramite internet. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Teheran Guardie Argomenti discussi: We Were Soldiers – Fino all'ultimo uomo; 590 milioni all’autotrasporto: lo scrigno è pieno, ora serve la chiave; Va all'ultimo appuntamento, l'ex la accoltella: fuori pericolo; Incendio in centro all’alba. Ultimo saluto a Dell’Amico. I funerali dell’ex carabiniere. Tutti gli uomini del generale: da Cuneo a Vercelli, ecco i seguaci di VannacciIl primo ad annunciare la sua adesione è stato il deputato Pozzolo, seguito dall’ex numero due di Palazzo Lascaris Toselli. Provincia di Novara in fibrillazione. Il prossimo incontro nel maniero aless ... msn.com Per gli uomini il rischio cardiovascolare inizia prima, ma per le donne i sintomi possono essere più insidiosiFino ai 30 anni entrambi i sessi presentano un rischio cardiovascolare simile. Però partire dai 35 anni quello maschile cresce molto più rapidamente ... corriere.it Scrivere una lettera a mano non è nostalgia. È una scelta. È prendersi il tempo di pensare alle parole, di fermarsi un attimo, di dire qualcosa che resti davvero. Nel nostro ultimo articolo sul blog, dedicato a San Valentino, raccontiamo perché la scrittura a mano facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.