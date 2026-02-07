allora pd e 5s tolgano il daspo agli hooligans

I deputati dei due partiti si sono messi a parlare di abolire il Daspo, la misura che vieta ai tifosi violenti di entrare negli stadi. Dicono che questa legge limita troppo le libertà e vogliono cambiarla. La questione diventa calda, perché molti criticano questa proposta, considerandola rischiosa. Intanto, tra chi sostiene e chi si oppone, la tensione cresce.

C'è già una legge "liberticida" che limita gli spostamenti e i diritti delle persone in Italia, è quella che impedisce agli ultras più violenti di andare allo stadio a fare casino. Anche per anni, fino a otto. E non soltanto per chi ha già delle denunce, ma anche sulla base di una semplice valutazione di "pericolosità sociale", a prescindere dalla fedina penale. Qualcuno ha mai lamentato che si tratta di una norma degna di regimi autocratici tipo Cina o Russia, come ha detto ieri Giuseppe Conte a proposito del fermo preventivo per i black bloc e gli incappucciati dei centri sociali? No, mai. A parte gli hooligans stessi e i pregiudicati delle curve, nessuno si è mai sognato di mettere in discussione l'utilità di tenere lontani i soggetti più pericolosi dai campi di calcio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

