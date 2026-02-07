Allerta meteo in Campania fino a domani pericolo frane nelle zone colpite dalla pioggia

L’allerta meteo in Campania resta alta fino a domani. La pioggia intensa ha provocato il rischio di frane e caduta di massi in diverse zone. Le autorità invitano i cittadini a fare attenzione e a evitare le zone a rischio. Le precipitazioni continuano a interessare il territorio, rendendo necessario un monitoraggio costante.

Su gran parte della Campania è prevista un'allerta meteo per rischio idrogeologico giallo: potrebbero verificarsi frane e caduta massi nelle zone colpite dalle abbondanti piogge degli ultimi giorni.

