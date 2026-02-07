Allegri ha rivitalizzato il Milan puntando sulla difesa. La squadra ha mostrato un nuovo equilibrio e numeri sorprendenti, dando segnali di una possibile corsa allo scudetto. I risultati finora sono chiari: la difesa funziona e il club sembra aver ritrovato la strada giusta.

Per anni il Milan aveva costruito le proprie fortune dalla difesa. Basti ripensare all'anno dello scudetto: con Stefano Pioli alla guida, i rossoneri hanno vinto il tricolore con la miglior difesa del campionato, con 31 gol incassati in 38 giornate, proprio come il primo Napoli di Spalletti. Il diavolo, per ben tre anni aveva una difesa di ferro, che poi è andata a sgretolarsi con il passare del tempo. Come riferito da Tuttosport, nelle stagioni 22-23, 23-24, 24-25, il Milan ha giocato 114 incontri di Serie A subendo ben 131 reti, ovvero 1.15 di media a match, davvero una valanga. Tutto però è cambiato con l'arrivo di Massimiliano Allegri, la cui fase difensiva è ritornata ad essere il 'fulcro' del progetto tecnico. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allegri sistema il Milan: difesa rinata e numeri da scudetto

Il Milan di Allegri si mostra in crescita, con dati e prestazioni che indicano un percorso solido verso gli obiettivi stagionali.

Il Milan di Allegri continua a correre in campionato.

