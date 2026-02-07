Allegri è un pericolo per Juve e Inter | se lo riprende a zero

La tensione tra Allegri e le sue ex squadre si fa più intensa. Il tecnico ora al Milan potrebbe decidere di intervenire personalmente per portare un giocatore, ma questa mossa potrebbe mettere a rischio la Juve. Se Allegri si muove in prima persona, la Vecchia Signora rischia di perdere un obiettivo importante.

Il tecnico ora al Milan è un suo estimatore Attenzione ad Allegri. Dovesse muoversi in prima persona per il giocatore, ecco che la Juve rischierebbe seriamente di perderlo. Peggio ancora, di perderlo a zero. (AnsaFoto) – Calciomercato.it La Juve, ma anche l’Inter. Già, perché nelle scorse ore ha trovato conferma la notizia secondo cui pure i nerazzurri sono interessati a Weston McKennie. Il texano è uno dei fedelissimi, uno dei pupilli di Luciano Spalletti, ma è soprattutto ancora in scadenza contrattuale. Oggi sarebbe libero di accordarsi e firmare con un’altra squadra, di andarsene a costo zero. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

