All’Auditorium Morricone di Roma prima tappa Giro Italia Pianeta Mare Film lab 2026?

Roma, 7 feb. (askanews) – Dal 10 al 15 febbraio 2026 “il Pianeta Mare Film Lab di Roma” – spazio artistico formativo per ragazzi e studenti under 30 – sarà ospitato all’Auditorium Ennio Morricone, nell’ambito della prima edizione del “Festival Un Solo Mare”:prima tappa del Giro d’Italia dei Pianeta Mare Film Lab 2026 Dodici giovani under 30 selezionati da diverse parti d’Italia, grazie a un bando online scaricabile sul sito www.pianetamarefilmfestival.it potranno partecipare gratuitamente al programma artistico e formativo del Film Lab di Roma di 40 ore in cinque giorni da martedì 10 febbraio a domenica 15 febbraio all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, con la curatela generale di Max Mizzau Perczel, direttore del Pianeta Mare Film Festival Internazionale di Napoli, e la direzione artistica del regista e sceneggiatore Valerio Ferrara, Premio La Cinef al Festival di Cannes.🔗 Leggi su Ildenaro.it

