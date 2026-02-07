allarme violenza sugli autobus serve rafforzare la rete dei controlli

I sindacati chiedono un intervento urgente sulla sicurezza negli autobus di Roma. Dopo diversi episodi di violenza, propongono di rafforzare i controlli e creare un tavolo territoriale. La situazione peggiora e chiedono anche pene più severe per gli aggressori.

TRASPORTI. I sindacati propongono l’istituzione di un tavolo territoriale. «Situazione sempre più grave, servono aggravanti per gli aggressori» L’ultimo campanello d’allarme è risuonato nello scorso fine settimana, sabato 31 gennaio, quando durante un normale controllo dei titoli di viaggio, all’altezza della stazione, un controllore è stato insultato e poi aggredito fisicamente da un passeggero 19enne a bordo di un autobus della linea 1 di Atb, diretto all’aeroporto di Orio al Serio. Ed è proprio alla luce di questo episodio che le categorie sindacali dei trasporti di Cgil, Cisl, Uil e Cisal rilanciano l’appello per «rafforzare il sistema di controllo», proponendo «l’istituzione di un tavolo territoriale istituzionale con tutti gli attori del territorio», a fronte dell’«intensificarsi di preoccupanti episodi di violenza sui mezzi di trasporto pubblico bergamaschi, con casi di vero e proprio caos orchestrato ad arte, che crea disagi ai cittadini e spesso mette in discussione l’incolumità di autisti e controllori che svolgono il proprio mestiere». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

